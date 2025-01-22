FLUTERSCHEN – 50 Jahre Kita Sternschnuppe Fluterschen – Eintauchen und Mitfeiern

Mit einem bunten Jubiläumsfest unter dem Motto „Eintauchen und Mitmachen“ feierte die Kita Sternschnuppe in Fluterschen am Samstag, 13. Juni 2026, ihr 50-jähriges Bestehen. Zahlreiche Kinder, Eltern, Familien, ehemalige Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter sowie Gäste aus Politik und Gemeinde nutzten die Gelegenheit, gemeinsam auf ein halbes Jahrhundert engagierter Bildungs- und Betreuungsarbeit zurückzublicken.

Für die Kinder stand an diesem Tag vor allem der Spaß im Mittelpunkt. Zahlreiche Mitmachangebote luden zum Ausprobieren und Entdecken ein. Neben Kinderschminken, einer Hüpfburg und dem Gestalten eigener Buttons sorgten eine Schatzsuche am Sandsee sowie ein Wasserspiel für Begeisterung. Mit großer Freude präsentierten die Kinder außerdem zwei Lieder mit passenden Bewegungseinheiten. Zum „Körperteil Blues“ von den Lichterkindern und dem „Gute Laune Lied“ (Party Remix) von Nikster, DJ Aaron und Großstadt Engel wurde gemeinsam gesungen, getanzt und mitgemacht. Auch die Erzieherinnen und Erzieher sowie zahlreiche Gäste ließen sich von der fröhlichen Stimmung anstecken und beteiligten sich an den Bewegungsaktionen.

Die Gäste wurden von Kita-Leiterin Melanie Jafra, die die Einrichtung seit Februar 2026 leitet, gemeinsam mit Bürgermeister Fred Jüngerich, Ortsbürgermeister Knut Lauterbach sowie Sina Haas, Erste Vorsitzende des Elternausschusses, begrüßt.

In ihrer Ansprache stellte Melanie Jafra die pädagogischen Schwerpunkte der Einrichtung vor: „Ein wichtiger Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit ist die Sprachförderung. Sprache ist der Schlüssel zur Welt und die Grundlage für ein gutes Miteinander. Durch vielfältige Angebote fördern wir die Kommunikation untereinander. Sich zu unterstützen, sich auszudrücken, zuzuhören und miteinander ins Gespräch zu kommen, steht hierbei im Vordergrund. Seit 2024 sind wir zudem mit dem Qualitätssiegel ‚Bewegungs-Kita Rheinland-Pfalz‘ ausgezeichnet. Bewegung ist ebenso ein wichtiger Bestandteil unseres Kita-Alltags wie die Sprache.“

Auch Bürgermeister Fred Jüngerich würdigte die Bedeutung der Einrichtung für die Gemeinde. In seinem Grußwort erinnerte er daran, dass sein Bruder selbst als einer der ersten Kinder die Kita in Fluterschen besucht habe. „Wir blicken auf fünf Jahrzehnte Arbeit mit Kindern zurück und auf die Erfahrungen und pädagogischen Konzepte, die in dieser Zeit entwickelt wurden. Diese wertvolle Grundlage möchten wir als Kommune auch künftig fördern und unterstützen“, betonte er.

Die Geschichte der Kita Sternschnuppe reicht bis in die 1970er-Jahre zurück. Das heutige Gebäude diente ursprünglich als Schulgebäude und wurde im Zuge einer Umgestaltung zu einem zweigruppigen Kindergarten umgebaut. Mit der offiziellen Betriebsaufnahme am 2. August 1976 begann die Geschichte der Einrichtung, die am 20. Dezember 1976 feierlich eingeweiht wurde. Seitdem hat sich die Kindertagesstätte stetig weiterentwickelt. Ein besonderes Beispiel für das starke Gemeinschaftsgefühl war die Neugestaltung des Außengeländes im Jahr 2003, die gemeinsam mit Eltern, dem Kita-Team und örtlichen Unternehmen umgesetzt wurde. Bereits zum 25-jährigen Bestehen wurde die wichtige Rolle der Einrichtung für die Gemeinde gewürdigt. Mit der Auszeichnung als „Bewegungs-Kita Rheinland-Pfalz“ im Jahr 2024 setzte die Kita einen weiteren Meilenstein und unterstrich ihr Engagement für Bewegung und Gesundheitsförderung im Alltag der Kinder.

Zum 50-jährigen Jubiläum wurde nicht nur die Entwicklung der Kindertagesstätte gewürdigt, sondern auch ihre enge Verbundenheit mit den Familien und der Ortsgemeinde. Das Jubiläumsfest bot dafür den passenden Rahmen und machte deutlich, welchen wichtigen Platz die Kita Sternschnuppe seit fünf Jahrzehnten im Leben vieler Generationen von Kindern und Familien einnimmt.