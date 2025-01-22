BURG ALTWIED – Kostenfrei Kultur und Geschichte entdecken – Deichstadt-Express lädt am 27. Juni zu besonderen Angeboten in ganz Neuwied ein – Burg Altwied öffnet die Pforten

Der Deichstadt-Express geht in die nächste Runde: Am Samstag, 27. Juni, haben Bürgerinnen und Bürger erneut die Gelegenheit, zahlreiche Kultur- und Freizeitangebote in Neuwied bequem zu entdecken. Neben der kostenfreien Nutzung der Stadtbusse warten an diesem Aktionstag vor allem zahlreiche kostenlose Angebote der teilnehmenden Einrichtungen.

Ein besonderes Highlight erwartet die Besucher an der Burg Altwied. Die imposante Ruine ist normalerweise nicht zugänglich, kann aber jetzt im Rahmen des Deichstadt-Expresses bei zwei kostenfreien Führungen erkundet werden. Damit bietet sich die besondere Gelegenheit, eines der geschichtsträchtigsten Wahrzeichen Neuwieds neu zu entdecken und spannende Einblicke in seine Vergangenheit zu erhalten.

Auch die Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz in Engers öffnet ihre Türen und lädt Interessierte zum kostenlosen Schnuppern ein. Besucher können offene Proben erleben und das Gelände der Akademie erkunden. Freien Eintritt bietet an diesem Tag auch MONREPOS, das (Steinzeit-)Museum für menschliches Verhalten. Zusätzlich findet am Nachmittag eine kostenfreie Führung statt. Dank des Taxishuttle-Angebots ist das Museum bequem erreichbar. Kunstfreunde kommen in der STADTGALERIE Mennonitenkirche auf ihre Kosten. Der Eintritt ist frei, zudem wird ein Workshop zum vergünstigten Preis von 3 Euro angeboten. Wer mehr über den Deich erfahren möchte, kann außerdem an einer kostenfreien Deichführung der Tourist-Information teilnehmen.

Darüber hinaus gibt es in der Innenstadt wieder „Walking-Acts“ und auch die weiteren Partner des Deichstadt-Express halten zahlreiche spannende Angebote bereit. Für einzelne Programmpunkte können dabei Teilnahmegebühren anfallen.

An den Aktionstagen des Deichstadt-Express ist die Nutzung der Busse im Neuwieder Stadtgebiet wie an jedem Samstag natürlich kostenfrei. Ergänzend sorgen Shuttle-Verkehre dafür, dass auch der Zoo (ab Marktkirche zur vollen Stunde zwischen 12 und 16 Uhr), das Museum MONREPOS (ab Bushaltestelle „Segendorf, Waldesruh“, abgestimmt mit Ankunftszeiten der Linie 65) und die Burg Altwied (ab Marktkirche um 12.30 und 14 Uhr oder mit den Buslinien 130/131) bequem erreichbar sind. Die Shuttle-Fahrten werden von „Alam’s Taxi“ durchgeführt. Alle Informationen zu Fahrzeiten, Angeboten und Anmeldungen gibt es unter www.neuwied.de/deichstadt-express.