FLOMBORN – Tödlicher Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Fahrzeugführerin und schwer verletztem Fahrzeugführer auf der B 271 bei Flomborn am Dienstagnachmittag, 18. November 2025, 17:06 Uhr

Dienstagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B 271 zwischen Dintesheim und Flomborn. Eine 27-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Alzey-Worms wurde tödlich, ein 36-jähriger Fahrzeugführer, ebenfalls aus dem Landkreis Alzey-Worms, schwer verletzt. Nach dem derzeitigen Stand der polizeilichen Ermittlungen befuhr die 27-Jährige mit ihrem Mitsubishi die B 271 aus Alzey kommend in Fahrtrichtung Flomborn. Der 36-jährige Mann befuhr die B 271 mit seinem Kia in entgegengesetzter Richtung. Im Verlauf einer unübersichtlichen Rechtskurve geriet die Frau mit ihrem Pkw auf die Gegenspur und kollidiert frontal mit dem entgegenkommenden Kia. Die junge Frau wurde durch den Zusammenstoß in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und starb noch an der Unfallörtlichkeit. Der schwerverletzte 36-Jährige wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung ins Klinikum Worms gebracht. Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden in Gesamthöhe von etwa 15.000 Euro und wurden zur Beweissicherung sichergestellt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die B 271 auf Höhe der Unfallörtlichkeit gesperrt. Die Sperrung dauerte bis 22:25 Uhr, zwecks Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen. Quelle Polizei