DAADEN – In Daaden auf dem Heimweg angegriffen

Eine 19-jährige Frau befand sich am 18. November 2025 gegen 22:00 Uhr in der Werrbachstraße zu Fuß auf dem Heimweg, als sie von einer männlichen Person angegriffen und verletzt wurde. Vermutlich mit einer Glasflasche, schlug die Person der jungen Frau ins Gesicht. Die wurde aufgrund ihrer Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zu dem Angreifer liegen lediglich vage Hinweise vor: Demnach soll es sich um einen Mann mit dunkler Jacke gehandelt haben. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise in dieser Sache, insbesondere zu dem Angreifer, unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Quelle Polizei. Foto Symbolfoto