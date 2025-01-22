Bürgerkurier

FLAMMERSFELD – Brand eines Einfamilienhauses in Flammersfeld

In den Mittwochmorgenstunden, 24. September 2025 kam es in der Gartenstraße in Flammersfeld zu einem Brand eines Einfamilienhauses. Der Brandausbruch war im Dachgeschoss. Durch das Feuer wurden Teile des Dachstuhls und des Gaubenbereichs beschädigt. Der einzige Bewohner war nicht vor Ort. Es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr hatte den Brand zügig unter Kontrolle. Quelle Polizei

