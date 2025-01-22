ALTENKIRCHEN – World Music Festival in Innsbruck – Platz 2 für heimisches Akkordeon-Quartett

Das Akkordeon-Schülerquartett der Kreismusikschule Altenkirchen mit Liesbeth Telke, Jenny Bergstress, Mara Kann und Lina Pieritz hat beim Internationalen Akkordeon-Wettbewerb 2025 in Innsbruck einen bemerkenswerten Erfolg erzielt: Die jungen Musikerinnen erspielten sich den 2. Platz mit dem Prädikat „ausgezeichnet“.

Nach intensiver Probenarbeit und der langen Anreise nach Tirol konnten die Schülerinnen ihr Können eindrucksvoll unter Beweis stellen. Insgesamt nahmen rund 3.000 Akkordeon-Begeisterte am World Music Festival in Innsbruck teil, darunter zahlreiche Orchester und Ensembles, die musikalische Höchstleistungen boten. Auch der Förderverein der Kreismusikschule würdigte die tolle Leitung mit einem Geschenk.

„Die Begeisterung und Motivation waren unbeschreiblich“, berichtet Akkordeonlehrer Michael Wagner, der das Quartett vorbereitet und begleitet hat. Ein besonderer Dank der Kreismusikschule gilt den Eltern der Musikerinnen, die ihn in seiner Arbeit tatkräftig unterstützen und den weiten Weg nach Innsbruck auf sich genommen haben.

