Bürgerkurier

Nachrichten für den Kreis Rhein-Westerwald-Sieg

FIERSBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Fiersbach

von

FIERSBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Fiersbach

Am Montag, 01. Dezember 2025, findet im Dorfstübchen „Op de Eck“ eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Nichtöffentliche Sitzung, Beginn 19:00 Uhr

  1. Grundstücksangelegenheiten –

Öffentliche Sitzung, Beginn 19:30 Uhr

  1. 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Fiersbach
  2. Festlegung des Bekanntmachungsorgans für öffentliche Bekanntmachungen
  3. Neufassung der Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen in der Ortsgemeinde Fiersbach
  4. Informationen des Ortsbürgermeisters
  5. Verschiedenes
  6. Einwohnerfragestunde

Carsten Pauly, Ortsbürgermeister

Beitrag teilen