FIERSBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Fiersbach

Am Montag, 01. Dezember 2025, findet im Dorfstübchen „Op de Eck“ eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Nichtöffentliche Sitzung, Beginn 19:00 Uhr

Grundstücksangelegenheiten –

Öffentliche Sitzung, Beginn 19:30 Uhr

1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Fiersbach Festlegung des Bekanntmachungsorgans für öffentliche Bekanntmachungen Neufassung der Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen in der Ortsgemeinde Fiersbach Informationen des Ortsbürgermeisters Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Carsten Pauly, Ortsbürgermeister