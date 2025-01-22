FIERSBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Fiersbach
FIERSBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Fiersbach
Am Montag, 01. Dezember 2025, findet im Dorfstübchen „Op de Eck“ eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Nichtöffentliche Sitzung, Beginn 19:00 Uhr
- Grundstücksangelegenheiten –
Öffentliche Sitzung, Beginn 19:30 Uhr
- 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Fiersbach
- Festlegung des Bekanntmachungsorgans für öffentliche Bekanntmachungen
- Neufassung der Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen in der Ortsgemeinde Fiersbach
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Carsten Pauly, Ortsbürgermeister