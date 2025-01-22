ELBEN – Ehrungsveranstaltung der Kreis-CDU – Doppelte Gratulation an Alfred Beth

„Es war uns eine große Freude und Ehre, zahlreichen Jubilaren für 25, 40, 50, 60 und sogar für 65 Jahre aus dem gesamten Kreis Altenkirchen für ihre jahrzehntelange Treue zur CDU Danke zu sagen“, freute sich Johannes Behner, der gemeinsam mit Joachim Brenner und dem stellvertretenden Kreisvorsitzenden Tobias Gerhardus den Abend moderierte. Die Ehrungsveranstaltung fand im Bürgerhaus in Elben statt und bot einen festlichen Rahmen, um die langjährigen Mitglieder zu würdigen.

Besonders und doppelt gratulieren durfte man an diesem Abend dem ehemaligen Landrat Dr. Alfred Beth. Er wurde für 65 Jahre Parteizugehörigkeit geehrt und gleichzeitig feierte er seinen 85. Geburtstag auf den Tag. „Es freut uns sehr, dass Du uns an diesem besonderen Tag die Ehre gibst, um mit Dir zusammen auf Deinen 85. Geburtstag anzustoßen. Bleib gesund und steh uns noch viele Jahre mit Rat und Tat zur Seite“, begeisterte sich Joachim Brenner.

Neben den Jubilaren waren auch neue CDU-Mitglieder als Gäste anwesend, was die Veranstaltung zu einem besonderen Anlass des Zusammenkommens machte. Während des Essens hatten die Anwesenden die Gelegenheit sich auszutauschen und alte Geschichten und Erinnerungen aufleben zu lassen. Dabei wurden einige neue Kontakte geknüpft.

Die CDU im Kreis Altenkirchen setzt auf den Austausch zwischen erfahrenen Mitgliedern und neuen Gesichtern, um gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Herzlichen Glückwunsch an alle Jubilare!

Geehrt wurde für 65 Jahre Mitgliedschaft: Dr. Alfred Beth, Landrat a.D.

Für 60 Jahre Mitgliedschaft: Rudolf Schwan aus Kirchen, Friedhelm Steiger aus Birken-Honigsessen, Bernd Rosental aus Steinebach

Für 50 Jahre Mitgliedschaft: Doris John aus Altenkirchen, Winfried Weigold aus Kircheib, Klaus Arend aus Scheuerfeld, Clemens Becher aus Birken-Honigsessen

Für 40 Jahre Mitgliedschaft: Dr. Wolfgang Otterbach aus Niederfischbach, Rolf Darmstädter aus Hagen

Für 25 Jahre Mitgliedschaft: Markus Schulte aus Alsdorf, Jan Burbach aus Bruchertseifen, Thomas Wallenborn aus Fensdorf, Frank Kremer aus Scheuerfeld, Manfred Rosenkranz aus Daaden, Thomas Löb aus Wissen, Georg Seidenfuß aus Brachbach