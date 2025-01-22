FIERSBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Fiersbach zur Sitzung des Ortsgemeinderates
Am Montag, 01. September 2025, findet im Dorfstübchen „Op de Eck“ eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung:
Nichtöffentliche Sitzung, Beginn: 19:00 Uhr
- Grundstücksangelegenheiten
- Personalangelegenheiten
Öffentliche Sitzung, Beginn: 19:30 Uhr
- Beratung über den neuen Flächennutzungsplan
- Sachstand Hochwasser- und Sturzflutenvorsorgekonzept
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Carsten Pauly, Ortsbürgermeister