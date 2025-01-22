Bürgerkurier

FIERSBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Fiersbach zur Sitzung des Ortsgemeinderates

Am Montag, 01. September 2025, findet im Dorfstübchen „Op de Eck“ eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung:

Nichtöffentliche Sitzung, Beginn: 19:00 Uhr

  1. Grundstücksangelegenheiten
  2. Personalangelegenheiten

Öffentliche Sitzung, Beginn: 19:30 Uhr

  1. Beratung über den neuen Flächennutzungsplan
  2. Sachstand Hochwasser- und Sturzflutenvorsorgekonzept
  3. Informationen des Ortsbürgermeisters
  4. Verschiedenes
  5. Einwohnerfragestunde

Carsten Pauly, Ortsbürgermeister

