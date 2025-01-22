FIERSBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Fiersbach zur Sitzung des Ortsgemeinderates

Am Montag, 01. September 2025, findet im Dorfstübchen „Op de Eck“ eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung:

Nichtöffentliche Sitzung, Beginn: 19:00 Uhr

Grundstücksangelegenheiten Personalangelegenheiten

Öffentliche Sitzung, Beginn: 19:30 Uhr

Beratung über den neuen Flächennutzungsplan Sachstand Hochwasser- und Sturzflutenvorsorgekonzept Informationen des Ortsbürgermeisters Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Carsten Pauly, Ortsbürgermeister