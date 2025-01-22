ALTENKIRCHEN – Kreisverband Altenkirchen stark im SPD-Landesvorstand vertreten

Der SPD-Kreisverband Altenkirchen ist künftig noch stärker im Landesvorstand präsent: Sabine Bätzing-Lichtenthäler wurde mit knapp 99 Prozent eindrucksvoll als Landesvorsitzende bestätigt. Erstmals ist zudem der 26-jährige Philip Schimkat aus Hamm in das Gremium gewählt worden. Als Beisitzer wird er die Arbeit des Landesvorstands künftig mitgestalten und die Perspektiven der Region einbringen.

„Das Ergebnis ist für mich eine große Bestätigung und ein Auftrag zugleich. Ich freue mich, weiterhin an der Spitze unserer Landespartei zu stehen und gemeinsam mit einem starken Team die sozialdemokratische Politik in Rheinland-Pfalz voranzubringen. Besonders mit Blick auf die anstehende Landtagswahl wollen wir als SPD geschlossen, engagiert und mit klaren Ideen für die Zukunft unseres Landes auftreten und die Wahl gewinnen!“, sagte Sabine Bätzing-Lichtenthäler nach ihrer Wiederwahl.

Auch Philip Schimkat, der SPD-Landtagskandidat zeigte sich erfreut über seine Wahl: „Für mich ist es ein sehr besonderer und aufregender Moment, nun Teil des Landesvorstands zu sein. Ich möchte die Stimme unserer Region einbringen und daran mitarbeiten, die SPD zukunftsfest aufzustellen.“

Mit der klaren Bestätigung von Sabine Bätzing-Lichtenthäler und dem erstmaligen Einzug von Philip Schimkat ist der Kreisverband Altenkirchen so gut wie selten zuvor im SPD-Landesvorstand repräsentiert.