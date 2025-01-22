ETZBACH DRK-Gymnastik in Etzbach

Die Bewegungsangebote des Deutschen Roten Kreuzes sind präventive und gesundheitsfördernde Angebote für ältere Menschen, die ihre Leistungsfähigkeit trainieren und ihre Gesundheit stärken wollen. Sie stehen für aktive Stunden und aktivieren Körper, Geist und Seele. Regelmäßige, leichte sportliche Betätigung verbessert auch bei älteren Menschen das Wohlbefinden. Sanfte, gezielte Kräftigungsübungen zur Stärkung der Muskulatur und Übungen zur Beweglichkeit werden in den Gymnastikstunden durch Koordinationsübungen ergänzt.

In der Gymnastik geht es vor allem darum, dass die Beweglichkeit im Alltag bis ins hohe Alter hin erhalten bleibt und somit der Mensch so lange wie möglich sich selbst versorgen kann. Es wird das Gleichgewicht geschult, spezielle Übungen für Arme, Bauch und Beine gemacht, das Gedächtnis wird trainiert, und auch die Geselligkeit soll nicht zu kurz kommen. Es werden Übungen mit und ohne Handgeräte angeboten, so dass es abwechslungsreiche, kurzweilige Übungsstunden sind.

Denken Sie daran: Es ist selten zu spät und nie zu früh, um aktiv zu werden!

Die Übungsstunden finden in Etzbach immer donnerstags in der Grundschulturnhalle, 16.15 bis 17.00 Uhr statt. Anmeldung und weitere Informationen geben die Kursleitung Ingrid Müller-Laskowski Tel. 02682 – 4489 oder der DRK-Kreisverband Altenkirchen, Birgit Schreiner Tel. 02681 – 800644 (vormittags) oder per E-Mail: schreiner@kvaltenkirchen.drk.de.