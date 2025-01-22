BAD NEUENAHR – 31-jähriger Mann aus dem Bereich Bad Neuenahr-Ahrweiler wird vermisst

Seit Montag, 12. Januar 2026 wird der 31-jährige Maximilian S. vermisst, der sich zuletzt in einer Klinik in Bad Neuenahr-Ahrweiler aufgehalten hat. Dort gesehen wurde er zuletzt am Samstag, 10. Januar 2026. Herr S. hat die Klinik in unbekannte Richtung, mit unbekanntem Ziel verlassen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet. Als mögliche Aufenthaltsorte kommen neben Bad Neuenahr-Ahrweiler auch Wiesbaden, Bonn oder Koblenz in Betracht. Die bisher durchgeführten Such- und Ermittlungsmaßnahmen brachten keinen Erfolg. Beschreibung: 186 cm groß, normalgewichtig, hellbraune Haare, blau-graue Augen Ein Lichtbild kann unter https://s.rlp.de/JPbREyb eingesehen werden. Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Personen nimmt die Polizei in Bad Neuenahr-Ahrweiler unter der Telefonnummer 0261 103-57350 und zu üblichen Geschäftszeiten die Kriminalpolizei in Remagen unter 02642 9382-350 entgegen. Darüber hinaus kann auch jede andere Polizeidienststelle informiert werden. Quelle Polizei