ELKHAUSEN – Streuobstwiese bei Haus Marienberge in Elkhausen

Auf der großen Streuobstwiese bei Haus Marienberge in Elkhausen tat sich jüngst etwas lobenswertes. 20 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, darunter viele Kinder, pflanzten 40 Bäume. Apfel, Birne, Kirsche und Pflaume sollen den ohnehin reichhaltigen Bestand an bienenfreundlichen Obstbäumen noch einmal erweitern. Die besser als Plantage bekannte Anlage ist wohl mit 3,4 ha die größte zusammenhängende Streuobstwiese im Landkreis Altenkirchen, so Fred Börner als einer der fleißigen Leute. Die einzelnen Parzellen befinden sich zwar in Privatbesitz, verantwortlich für die Pflege zeichnet aber der Obstbauverein Elkhausen e.V. Dieser feierte schon 2019 sein 100-jähriges Bestehen und hat sich große Verdienste um den Naturschutz erworben. Im Herbst steht noch eine Nachpflanzaktion ebenfalls unter fachkundiger Anleitung auf dem Programm. Auch bietet der rührige Verein dann einen Baumschnittkurs für alle interessierten Naturfreunde an. Das Luftbild von 2016 zeigt die sogenannte Plantage bei Haus Marienberge in Elkhausen. (bt) Fotos: Bernhard Theis