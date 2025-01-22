ELBEN – Herbstferien – Einladung zum kostenlosen Workshop futureING bei DCI Data Center Intelligence in Elben

Die Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen lädt alle interessierten Schülerinnen und Schüler der 11. bis 13. Jahrgangsstufe zum kostenlosen Workshop futureING am Mittwoch, 15. Oktober, ein.

Der Workshop richtet sich an alle, die sich für ein Studium im Bereich Elektrotechnik, Wirtschaftsingenieurwesen und Maschinenbau interessieren und wird in Kooperation mit der Universität Siegen durchgeführt. Neben dem Studium wird auch über die späteren Berufsmöglichkeiten informiert. Als besonderes Highlight erhalten die Teilnehmenden einen exklusiven Rundgang durch das Gastgeberunternehmen – die DCI Data Center Intelligence GmbH in Elben. Sie können somit einmal hinter die Kulissen des Unternehmens schauen und für die eigene berufliche Zukunft erste wichtige Kontakte knüpfen.

Das erwartet die Teilnehmenden am 15. Oktober von ca. 9 bis 12 Uhr:

Vorstellung der Studiengänge Elektrotechnik, Wirtschaftsingenieurwesen und Maschinenbau an der Universität Siegen. Praxisprojekt der Universität Siegen – Unternehmensvorstellung und Betriebsrundgang – Einblick in den Berufsalltag eines Ingenieurs. Anmeldungen werden erbeten bis einschließlich 13. Oktober bei Julia Wisser von der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen unter Tel. 02681 – 81 39 03 oder per E-Mail julia.wisser@kreis-ak.de.