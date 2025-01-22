BETZDORF – Polizei erleben! – Die Polizei Betzdorf lädt ein

Wer schon immer einmal das „Geschehen“ auf einer Polizeidienststelle erleben wollte, sollte sich den Nachmittag des 07. Oktober 2025 freihalten. An diesem Tag öffnen die Polizeiinspektion sowie die Kriminalinspektion in Betzdorf die Türen für alle Interessierten am Polizeiberuf und gewähren Einblicke in die unterschiedlichen Tätigkeitsfelder.

Um 17 Uhr erhalten alle Interessierten im Alter von 15 bis 37 Jahren Informationen aus erster Hand und erleben den Polizeiberuf (fast) hautnah. Neben einer Besichtigung des Dienstgebäudes, der Einsatzfahrzeuge, des Gewahrsams und dem Erkennungsdienst, stehen die Einstellungsberater für alle Fragen rund um den Polizeiberuf und das Einstellungsverfahren zur Verfügung. Die Kolleginnen und Kollegen der Polizei Betzdorf freuen sich darauf, einen Teil ihrer Arbeit vorstellen zu dürfen, um vielleicht so den ein oder anderen für den interessanten Beruf „Polizei“ begeistern zu können. Treffpunkt ist der 07. Oktober 2025 um 17:00 Uhr im Hof hinter dem Gebäude der Polizei Betzdorf. Quelle Polizei