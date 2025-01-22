EDIGER-ELLER – Paragleiter in Ediger-Eller abgestürzt

Donnerstag, den 16.07.2026, stürzte ein Paragleiter während eines Fluges vom Gipfelkreuz Calmont (Bremm an der Mosel) nach Ediger-Eller, mehrere Meter tief auf den Boden eines Parkplatztes des Bahnhofes Ediger-Eller und erlitt schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche, Verletzungen. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr, dem Rettungsdienst, der Bergrettung und der Polizei Cochem auch ein Rettungshubschrauber. Quelle: Polizei