ALTENKIRCHEN – Haus Felsenkeller wird 40 Jahre jung – am 29.8. wird gefeiert!

Gleich mehrere besondere Anlässe werden am Samstag, 29. August 2026, gemeinsam gefeiert: Unser Verein Haus Felsenkeller blickt auf 40 Jahre erfolgreiche Kultur-, Bildungs- und Jugendarbeit zurück, während die Jugendkunstschule (JuKuSch) nach mehr als zwei Jahren an unterschiedlichen Standorten endlich in ihr traditionsreiches Atelier in der Koblenzer Straße 5 zurückkehrt. Anlass genug für ein großes Fest voller Begegnungen, Kreativität, Musik und Genuss. Unter dem Motto „Miteinander gestalten“ öffnen wir unsere Türen und laden Menschen jeden Alters herzlich ein, gemeinsam zu feiern, zu entdecken und aktiv mitzumachen.

Verbunden werden die Feierlichkeiten durch einen Erlebnis-Pfad durch das Wiesental. Dort trifft die Wiedereröffnung der Jugendkunstschule auf unser großes „JUHUbiläum“. Bei uns erwartet euch ein buntes Fest mit zahlreichen Akteuren, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten. Ab 10 Uhr wird die beliebte Kleidertauschparty auf unserem weitläufigen Gelände stattfinden. Zudem wird es den ganzen Tag über Einblicke ins Haus, unsere Vereinsgeschichte und unsere aktuellen Aktivitäten geben. Gekrönt wird das Ganze mit Live-Musik und guter Versorgung für Leib & Seele aus der NaEndlich-Küche. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Wir freuen uns, wenn Sie mit etwas Zeit für ein Gespräch, zum Genießen und Spaß haben vorbeikommen.