DÖTTESFELD- PKW stürzte Böschung bei Döttesfeld-Bauscheid hinab

Während der Schneefälle am frühen Nachmittag des 9. Januar 2025 wurde die Freiwillige Feuerwehr Puderbach zu einem Verkehrsunfall in die Nähe von Bauscheid alarmiert. Bei einigen Zentimetern Neuschnee kam es bei Bauscheid gegen 13:20 Uhr zu einem Unfall. Als ein PKW besetzt mit zwei Personen einen geteerten Wirtschaftsweg aus dem Grenzbachtal hinauf in Richtung Bauscheid befuhr, kam dieser vermutlich aufgrund der vorherrschenden Witterungsverhältnisse von der Fahrbahn ab und stürzte eine etwa zehn Meter tiefe Böschung hinab.

Nachdem das Fahrzeug in einem Bach auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand kam, konnten die beiden Personen dieses glücklicherweise selbstständig verlassen und einen Notruf absetzen. Die daraufhin alarmierten Rettungskräfte fuhren zur Unfallstelle, was sich aufgrund der schneereichen Witterung als Herausforderung darstellte.

Als die ersten Kräfte der Feuerwehr Puderbach am Einsatzort eintrafen, wurden die beiden betroffenen Personen aus dem PKW umgehend erstversorgt. Um für die Rettungskräfte eine Zugangsmöglichkeit zu schaffen, wurden Steckleiterteile in die Böschung gelegt und befestigt. Nachdem es eine Person aus eigener Kraft wieder auf den festen Weg schaffte, musste die andere Person mit einer Schleifkorbtrage durch die Feuerwehr aus dem Graben gerettet werden. Beide Personen wurden zur weiteren Versorgung dem Rettungsdienst übergeben.

Im weiteren Verlauf wurde der verunfallte PKW mit der Seilwinde des Rüstwagen der Feuerwehr aus dem Graben geborgen und gesichert bis der Abschleppdienst eintraf. Im Einsatz waren neben 16 Kräfte der Feuerwehr Puderbach auch die First Responder der VG Puderbach, der Rettungsdienst und die Polizei. Durch die Gemeindearbeiter aus Döttesfeld und Dürrholz wurden die Einsatzkräfte vor Ort mit Räum- und Streugerät unterstützt. Fotos: Feuerwehr VG Puderbach/Alexander Neuer