BIRKEN-HONIGSESSEN – Sternsinger in der Kirche „St. Elisabeth“ zu Birken-Honigsessen

Starker Beifall in einem katholischen Gotteshaus, das ist wahrlich nicht der Regelfall. In der Kirche „St. Elisabeth“ zu Birken-Honigsessen jedoch kommt es einmal im Jahr zu einem solchen Gefühlsausbruch. Dann nämlich, wenn in den ersten Tagen des neuen Jahres die Sternsinger zurückkehren und das Sammelergebnis bekannt gegeben wird. So auch am vergangenen Sonntag. In Birken-Honigsessen haben 24 Kinder stolze 3.460 Euro zusammengetragen, in der Kirchengemeinde Elkhausen/Katzwinkel 20 Kinder ebenso bemerkenswerte 2.905 Euro. Als Neuerung hatte man den Dankgottesdienst nämlich erstmals aus beiden Kirchengemeinden auf die Birkener Höhe verlegt, was zu vollen Sitzbänken führte.

Nachdem Kaplan Andrzej Bednarz ein großes Dankeschön an die vielen Kinder sowie Begleitpersonen und Elke Reifenrath (Birken-Honigsessen) und Ingeburg Hombach (Elkhausen/Katzwinkel) für die Betreuung ausgesprochen hatte, kam erneut Applaus auf. Gelobt wurden natürlich auch die zahlreichen Spender. An vielen Haustüren prangt nun der Aufkleber „20*C+M+B+25“, was „für Christus segne dieses Haus“ steht. Unter einem eingängigen Motto, diesmal „Erhebt Eure Stimme für Kinder in Not“, ruft das katholische Kindermissionswerk seit Jahrzehnten zu Spenden für notleidende Kinder in aller Welt auf.

In Birken-Honigessen sowie Elhausen/Katzwinkel trifft die Bitte immer auf offene Ohren. Bei der Dankesmesse trugen einige Sternsinger und Kommunionkinder die Fürbitten vor. Eine davon lautete: „Für die kranken Kinder, die ausgenutzt werden und den ganzen Tag arbeiten“. Für die musikalische Umrahmung des festlichen Gottesdienstes sorgten Andreas Auel sowie Hannah und Mario Kalkert. Bevor es dann zu dem verdienten Pizzaessen ins Pfarrheim ging, nutzen einige Kinder die günstige Gelegenheit und sahen sich die wie immer vorbildlich gestaltete Krippenlandschaft im Altarraum an. Die genannten Beträge sind noch nicht endgültig, es kommt sicherlich der eine oder andere Euro hinzu. (bt) Fotos: Bernhard Theis