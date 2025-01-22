DIERDORF – Verkehrsunfallflucht in Dierdorf

In der Zeit zwischen 27.04.26, 20:00 Uhr und 28.04.26, 08:00 Uhr wurde ein in der Brückenstraße in Dierdorf geparkter Mercedes-Benz A-Klasse in Silber an der Fahrzeugfront beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Etwaige Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zum Unfallhergang und dem Unfallverursacher der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel. 02634 9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei