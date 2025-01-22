DAADEN – Tätersuche nach Verkehrsunfallflucht in Daaden

Freitag, den 24.04.2026, kam es zwischen 09:55 Uhr und 10:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Ärztehauses in Daaden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen touchierte ein Fahrzeugführer beim Ausparken den PKW einer 70-Jährigen. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher in unbekannte Richtung. Sollten Hinweise zum potentiellen Tatfahrzeug oder dem Täter vorliegen wird um Mitteilung an die Polizei gebeten. Quelle: Polizei