ALTENKIRCHEN – Reportage von Werner Klak – Gallensteine natürlich ausleihen

Gallensteine natürlich ausleiten. Wie geht das? Wir gingen dieser Frage nach und beschäftigen uns mit diesem Thema. Es fing alles an, als ein Mitglied der Familie eine Gallenkolik bekam, höllische Schmerzen aushalten musste, die Gallenblase operativ entfernt wurde und er seither Tabletten nimmt. Vor allem beim Verzehr von Süßspeisen muss er aufpassen, um Übelkeit zu vermeiden.

Bei unserer Recherche trafen wir auf Doktor Hulda Clark, die am 18. Oktober 1928 in Rosthem, im Saskatchewan Gebiet in Kanada geboren wurde. Sie begann ihr Studium in Biologie an der Universität ihres Heimatortes, wo sie 1950 ihren Bachelor mit Auszeichnung abschloss. In Ihren Studien entwickelte sie folgende Rezeptur, wozu nachstehende Zutaten notwendig sind: Zwei Grapefruits, 175 Milliliter Oliven- oder Rapsöl und 800 Milliliter Wasser. Am ersten Tag wird bis 14 Uhr nur getrunken. Ab dann wird zwei Stunden auch das Trinken eingestellt. Dann werden 200 Milliliter Wasser mit einem Löffel Glaubersalz gemischt, das Online oder in Apotheken erhältlich ist. Nach weiteren zwei Stunden erneut die Glaubersalzlösung trinken.

Kurz vor dem Zubettgehen gegen 22 Uhr wird der Saft der beiden Grapefruits durch ein Sieb passiert und mit dem Oliven- oder Rapsöl gemischt. Es ist ein Getränk von etwa 300 Millilitern, das man zu sich nimmt und dann zu Bett geht, 20 Minuten auf dem Rücken liegend. Dann wird wie gewohnt geschlafen. Am nächsten Tag um sechs Uhr wird die nächste Portion Glaubersalzlösung getrunken und um 8 Uhr nochmals. Die Ausleitung, die anal erfolgt, ist innerhalb dieser beiden Stunden. Vier bis fünf Toilettengänge sind hierzu notwendig. Ab 10 Uhr wird wieder normal gegessen und getrunken. „Ich habe in den beiden Tagen zwei bis drei Kilogramm abgenommen“, freute sich eine Dame, die dieses Rezept nach 14 Tagen wiederholte und diese Kur im Frühjahr und Herbst macht. „Ich bin seitdem alle Wehwehchen los, nehme keine Medikamente mehr, die bei ihr oftmals unangenehme Nebenwirkungen hervorriefen.

Clark schloss den Masterstudiengang ebenfalls mit Auszeichnung ab. Sie empfiehlt dieses Programm, das auch Parasitenausleitung genannt wird, jedem Menschen. Denn im Laufe der Jahre sammeln sich Giftstoffe im Körper an, die da nicht hineingehören, so die Doktorin. Zu 80 Prozent handelt es sich um das schlechte Cholesterin, auch als LDL bekannt, und 20 Prozent sind sonstige Giftstoffe.

Nach einem weiteren zweijährigen Studium an der McGill Universität erlangte Clark 1958 ihren Doktorgrad in Physiologie an der Universität Minnesota. Ihre gesamten Studien konzentrierten sich auf die Biophysik und die Zellphysiologie. Sie eröffnete in den Sechzigerjahren eine Praxis für Ernährungsberatung. Abschließend sollte betont werden, dass die Ausleitung schmerzfrei ist; so äußern sich diejenigen, die dieses Programm bereits seit Längerem durchführen. Werner Klak