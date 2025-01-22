DAADEN – Alkoholisierter E-Scooter Fahrer verursacht Verkehrsunfall in Daaden

Mittwochnachmittag, den 27.05.2026, ereignete sich in der Saynischen Straße in Daaden ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 39-jähriger Fahrzeugführer kam mit seinem E-Scooter allein beteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit dem Bordstein, kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen vorangegangenen Alkoholkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,99 Promille. Im Anschluss wurde ihm eine Blutprobe entnommen und das Elektrokleinstfahrzeug wurde sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei