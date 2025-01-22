BUSENHAUSEN – Kita „Haus der kleinen Freunde“ in Busenhausen erhält Carusos-Zertifikat

Die Kindertagesstätte „Haus der kleinen Freunde“ in Busenhausen wurde am 27. Mai 2026 im Rahmen einer kleinen Feierstunde mit dem Carusos-Zertifikat des Deutschen Chorverbandes ausgezeichnet. Überreicht wurde die Auszeichnung von Musikpädagogin und Fachberaterin Veronika Zilles an Kita-Leiterin Renata Eicker. Frau Zilles begleitete das Kita-Team während des gesamten Zertifizierungsprozesses und stand jederzeit beratend zur Seite.

Mit der bundesweiten Initiative „Die Carusos – Jedem Kind seine Stimme“ setzt sich der Deutsche Chorverband dafür ein, das gemeinsame Singen fest im Alltag von Kindertageseinrichtungen zu verankern. Ziel ist es, Kindern frühzeitig die positiven Wirkungen des Singens näherzubringen: Singen verbindet, stärkt Körper und Geist, fördert die sprachliche und musikalische Entwicklung und bereitet Freude. Die Auszeichnung erhalten ausschließlich Einrichtungen, die festgelegte Qualitätsstandards für kindgerechtes Singen erfüllen. Dazu zählen unter anderem tägliches gemeinsames Singen, eine altersgerechte Liedauswahl, das Singen in kindgerechter Tonhöhe sowie die kreative Verbindung von Musik, Bewegung und Instrumenten. Darüber hinaus muss das Singen einen hohen Stellenwert im pädagogischen Konzept der Einrichtung einnehmen.

Musikalisch gestaltet wurde die Feierstunde von den Kindern der Kita mit verschiedenen Beiträgen. Aufgeführt wurden unter anderem das Lied „Zwei lange Schlangen“, die Tonleiter und ein Instrumentalstück mit Trommeln aus der „Carmen Suite No. 1“ von Georges Bizet.

Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung war die Übergabe von vier Cajóns durch die Erste Vorsitzende des Fördervereins „Haus der kleinen Freunde“ e. V., Talia Seemayer. Die neuen Instrumente sollen künftig die musikalische Arbeit der Kita bereichern und die Freude der Kinder am gemeinsamen Musizieren weiter fördern.

Die Kita „Haus der kleinen Freunde“ erfüllt die Anforderungen des Carusos-Standards in besonderem Maße und setzt musikalische Bildung mit großem Engagement im Alltag um. Die Zertifizierung würdigt die intensive Arbeit des gesamten Teams und das besondere musikalische Konzept der Einrichtung.