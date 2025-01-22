BRUNKEN – 100jähriges Jubiläum des Musikverein Brunken

Nach vier Tagen ausgelassenen Feierns zeigte sich der Vorstand des Musikvereins Brunken hoch zufrieden: „Die lange Vorbereitungszeit hat sich gelohnt, unser 100jähriges Jubiläums ist zur allseitigen Zufriedenheit über die Bühne gegangen“. Begonnen hatte die Riesensause am Freitagabend mit einem Rückblick auf den Werdegang des vor 100 Jahren ins Leben gerufenen Vereins. Der Samstag stand im Zeichen von „Playa de Brunken“, den einige von den lustigen Partys auf Mallorca bekannten Publikumslieblingen verschönerten. Ganz bescheiden unter „Bundesmusikhauptstadt Brunken“ firmierend, wurde der Sonntag dann zum Höhepunkt der Festlichkeit. Nach einem Platzkonzert unweit des Selbacher Schützenhauses machte sich ein riesiger Umzug auf den Weg hinauf nach Brunken und weiter zum Festzelt in Kölbach an der Hachenburger Straße. Das runde Dutzend Musikvereine und -kapellen aus nah und fern, dazu die vielen Ehrengäste und andere Freunde des Jubiläumsvereins, schafften es am Ende trotz der Mittagshitze und liessen sich nach der enormen Anstrengung auf den Bänken nieder. Beim Freundschaftspiel war das Zelt dann bis auf den letzten Platz besetzt. Mit von der fröhlichen Partie war auch die Bindweider Bergkapelle. Sie feiert demnächst ihr 150jähriges Bestehen. Zum Abschluss traten rund 300 Musikerinnen und Musiker für einen gemeinsamen Auftritt vor das restlos begeisterte Publikum. Am Montag stand noch zum Festausklang ein Frühschoppen auf dem Programm. Das Motto lautete: „Brunken and Friends“. Und so war es auch: Der gastgebende Verein erfreut sich eines starken Zuspruchs, was immer wieder zum Vorschein kam. Für die Sicherheit sorgten der DRK-Ortsverein Wissen und die Freiwillige Feuerwehr aus dem benachbarten Mörsbach. Und ganz am Ende konnte sich Vorsitzender Pascal Schneider auch im Namen des gesamten Vorstands nur bei allen bedanken, die das Fest erst möglich gemacht haben: „Bin stolz auf jeden Einzelnen!“. (bt) Fotos: Bernhard Theis