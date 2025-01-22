BUSENHAUSEN – 50 Jahre Kita „Haus der kleinen Freunde“ Busenhausen – Buntes Markttreiben begeistert Groß und Klein

Am Samstag, 30. Mai 2026, feierte die Kita „Haus der kleinen Freunde“ in Busenhausen ihr 50-jähriges Bestehen mit einem kunterbunten Jubiläumsfest unter dem Motto „Remmidemmi & Hurra“. Die Einrichtung verwandelte sich dabei in ein fröhliches Marktgeschehen mit zahlreichen Attraktionen, Spiel- und Mitmachangeboten für die ganze Familie.

Kita-Leiterin Renata Eicker, die die Einrichtung seit 2025 leitet, begrüßte gemeinsam mit Bürgermeister Fred Jüngerich, Ortsbürgermeister Martin Eichelhardt, Vertretern des Elternausschusses sowie Talia Seemayer vom Förderverein die zahlreichen Gäste. „Eine Kindertagesstätte kann für Kinder zu einem Ort werden, an dem sie sich geborgen, angenommen und wertvoll fühlen. Entscheidend dafür sind die Haltung der pädagogischen Fachkräfte sowie die liebevolle Gestaltung des Alltags im gemeinsamen Miteinander von Kindern, Eltern und Erziehenden. Auch das Umfeld und die Nachbarschaft tragen dazu bei, dass Kinder sich wohlfühlen und wachsen können. Die Kita ist dabei nicht nur ein Ort des Lernens, sondern vor allem ein wichtiger Lebensraum. Hier sammeln Kinder prägende Erfahrungen, entwickeln Vertrauen in sich selbst und erleben, dass sie ernst genommen, anerkannt und wertgeschätzt werden. So entsteht ein Ort, an dem Kinder sich entfalten, mit Freude lernen und ihre Persönlichkeit stärken können.“, beschreibt Kitaleitung Renata Eicker die Einrichtung in Busenhausen.

In seinem Grußwort betonte Bürgermeister Fred Jüngerich: „Die Kita ‚Haus der kleinen Freunde‘ ist seit fünf Jahrzehnten ein wichtiger Ort des Lernens, Spielens und der Gemeinschaft für viele Generationen von Kindern. Mit großem Engagement begleiten die Mitarbeitenden die Kinder auf ihren ersten Lebenswegen und schaffen einen Ort, an dem sich Familien willkommen und gut aufgehoben fühlen.“

Neben dem Jubiläum konnte die Kita an diesem besonderen Tag auch die Zertifizierung zur Caruso-Kita feiern – eine Auszeichnung des Deutschen Chorverbands für kindgerechtes und musikalisches Singen im Alltag. Musik spielt in der Einrichtung bereits seit vielen Jahren eine wichtige Rolle: Schon 2006 erhielt die Kita die Felix-Plakette als musikalisches Gütesiegel.

Das abwechslungsreiche Festprogramm sorgte den ganzen Tag über für beste Unterhaltung. Eine Hüpfburg lud die Kinder zum Toben ein, während „Miri Poppins“ die Gäste mit ihrem Charme und vielen witzigen Aktionen verzauberte. Für musikalische Unterhaltung sorgte die Band „Kekse und Kakao“, die mit ihren Liedern für ausgelassene Stimmung sorgte. Großen Andrang gab es außerdem bei der Tombola, bei der sich viele Besucherinnen und Besucher über besondere Gewinne freuen konnten. Die Sängervereinigung Beulskopf und die Singgemeinschaft Busenhausen, das erste Mal zusammen bei einem Auftritt, unterhielten das Publikum mit Ihren Beiträgen.

Auch ein Blick in die Geschichte der Einrichtung zeigte die stetige Entwicklung der Kita: Der offizielle Start des Kindergartenbetriebs erfolgte am 2. August 1976, die offizielle Einweihung am 17. Dezember desselben Jahres. Zum 25-jährigen Bestehen wurde die Einrichtung im Jahr 2001 von „Haus der kleinen Strolche“ in „Haus der kleinen Freunde“ umbenannt. In den vergangenen Jahren folgten zahlreiche Auszeichnungen und Weiterentwicklungen, darunter die Zertifizierung als Kreativitäts-Kita „Von Piccolo bis Picasso“, die Auszeichnung im Bereich Qualitätsentwicklung sowie umfangreiche Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen.

Das Jubiläumsfest machte deutlich: Die Kita „Haus der kleinen Freunde“ ist seit 50 Jahren ein lebendiger Treffpunkt für Kinder, Familien und die gesamte Dorfgemeinschaft – und blickt mit viel Engagement und Herz in die Zukunft. Fotos: VG AKFL