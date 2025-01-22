BENDORF – Polizei kontrolliert Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 413 im Sayntal

Beamte der Polizeiinspektion Bendorf führten am Donnerstag, 28.05.2026, eine Geschwindigkeitskontrolle im Sayntal durch. Im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 19:30 Uhr überprüften die Einsatzkräfte den Verkehr auf einem Abschnitt der Bundesstraße 413 (B 413), auf dem eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h gilt.

Die Bilanz der dreistündigen Maßnahme umfasst insgesamt 22 festgestellte Geschwindigkeitsverstöße. Auf vier Fahrzeugführer – darunter sowohl Pkw- als auch Motorradfahrer – kommt aufgrund der Höhe der Überschreitung ein Fahrverbot zu. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 129 km/h.

Die Polizeiinspektion Bendorf weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass zur Senkung des Geschwindigkeitsniveaus und zur Vermeidung von Verkehrsunfällen auch weiterhin unregelmäßige Kontrollen auf der B 413 im Sayntal stattfinden werden. Quelle: Polizei