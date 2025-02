BONEFELD – Besuch beim NABU Rengsdorf/Waldbreitbach – Lob für Naturschutzprojekte

Thorben Thieme, besuchte den NABU Rengsdorf/Waldbreitbach in seinem Büro in Bonefeld. Außer Thieme nahm von Seite der GRÜNEN an dem Treffen Claudia Leibrock, Agrarbiologin und Beisitzerin des Grünen-Ortsverbands Altenkirchen/Flammersfeld, teil. Von Seite des NABU waren die ersten beiden Vorsitzenden des NABU Rengsdorf Lucia Preilowski und Uwe Waschke vertreten. Die wichtigsten Themen waren der Schutz der Bonefelder Heide, eines erhaltenswerten Biotops, das der NABU durch die Pflege mit Heidschnucken schützt, sowie die Naturscheune, die in der Heide entstehen soll. Für den Bau der Naturscheune sammelt der NABU derzeit Spenden. Das Ziel ist es, bis Juni einen Veranstaltungs- und Bildungsraum zu schaffen, der Umweltschutz erlebbar macht. Thieme und Leibrock machten sich ein Bild von den Projekten vor Ort und lobten die ehrenamtliche Arbeit des NABU Rengsdorf.

Thieme sagte: „Was der NABU Rengsdorf-Waldbreitbach in unserer Region ehrenamtlich auf die Beine stellt, ist bemerkenswert und leistet einen wichtigen Beitrag zum Naturschutz, den wir so dringend im Kampf gegen das Artensterben und die Klimakrise benötigen. Ich setze mich dafür ein, dass das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz verstetigt und die ökologische Landwirtschaft ausgeweitet wird.“

Foto: Claudia Leibrock; von links nach rechts: Uwe Waschke, Thorben Thieme, Lucia Preilowski