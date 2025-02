BIEBRICH – Vermisstenfahndung nach dem 60-jährigen Ludwig K. aus Biebrich/Mudershausen (Rhein-Lahn-Kreis)

Seit Montag wird der 60-jährige Ludwig K. vermisst. Er könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Die letzten bekannten Aufenthaltsorte waren Biebrich und Mudershausen im Rhein-Lahn-Kreis. Es gibt keine Hinweise auf ein Fortbewegungsmittel, er könnte sich also auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortbewegen. Zur Fahndung und einem Foto des Vermissten geht es über folgenden Link: https://s.rlp.de/yBzG08t. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Montabaur unter 02602/9226-0 oder die Polizeiinspektion Diez unter 06432/601-0. Quelle: Polizei