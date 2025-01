BETZDORF – Pfadfinderschaft St. Georg lud zum Lichterspaziergang

Unter dem Motto „Ein Licht für Menschlichkeit – Gemeinsam für Toleranz und Vielfalt“ wurde von der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg – Stamm Betzdorf eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel als Aufzug für den 15. Januar 2025 angemeldet. Mit einer Auftaktkundgebung auf dem Vorplatz der Stadthalle in Betzdorf begann die Veranstaltung gegen 18:00 Uhr, deren Teilnehmer sich nach einer Viertelstunde in Bewegung setzten und durch die Innenstadt, am Rathaus vorbei, zum Busbahnhof gingen. Dort wurde nach drei weiteren Redebeiträgen die friedlich verlaufende Versammlung beendet. Die Versammlungsteilnehmer trugen, dem Motto entsprechend, Lichterketten und Kerzen in Händen. Bereits im Vorfeld hatte es Kooperationsgespräche zwischen der Polizei und der Versammlungsleiterin gegeben, in denen u.a. die Maßnahmen der Verkehrsregelung und das Verhalten innerhalb des Aufzuges besprochen wurden. Es erfolgte kurzfristig die beidseitige Sperrung der L 288 (Steinerother Straße) und des Versammlungsweges durch die Polizei. Quelle: Polizei