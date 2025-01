ALTENKIRCHEN – Justus Brühl bleibt Bezirksvorsitzender der Jungen Union Koblenz-Montabaur

Die Junge Union (JU) Koblenz-Montabaur hat auf ihrer Bezirksversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Die Mitglieder des Bezirksverbandes stimmten für ein engagiertes Team, das die Interessen der jungen Generation in der Region weiter stärken und neue Impulse setzen möchte.

Justus Brühl aus Scheuerfeld (Kreis Altenkirchen) wurde in seinem Amt als Bezirksvorsitzender einstimmig wiedergewählt und führt somit das Team auch in den nächsten Jahren weiter an. Als stellvertretende Vorsitzende unterstützen ihn Sebastian Schwunn (Mayen-Koblenz), Nick Falkner (Ahrweiler) und Dion Nebel (Neuwied). Die Finanzen des Bezirksverbandes verwaltet künftig Florian Jungbluth (Westerwald) als Schatzmeister. Die Position der Geschäftsführerin übernimmt Carina Peitz (Mayen-Koblenz).

Der neu gewählte Vorsitzende Justus Brühl betonte in seiner Antrittsrede die Bedeutung der Jungen Union als starke Stimme der Jugend in der Region: „Wir wollen die Interessen der jungen Generation konsequent vertreten, politische Diskussionen anstoßen und aktiv an der Zukunftsgestaltung unserer Heimat mitwirken. Unser neues Team steht für frische Ideen und eine enge Zusammenarbeit mit den Kreisverbänden.“ Man wolle auch die Zusammenarbeit der einzelnen Kreisverbände intensivieren. Insbesondere im Bereich der gesundheitlichen Versorgung stünden alle Landkreise im nördlichen Rheinland-Pfalz vor ähnlichen Herausforderungen.

Ergänzt wird der Vorstand durch folgende Beisitzerinnen und Beisitzer: Dennis Schaefers (Koblenz), Lara Meisolle (Koblenz), Yannick Luong (Westerwald), Paul Hannus (Westerwald), Raphael Klöckner (Rhein-Hunsrück), Caroline Brömmelhues (Neuwied), Fabian Götsch (Ahrweiler), Julia Schrödl (Mayen-Koblenz), Lukas Ellerich (Mayen-Koblenz), Nick Kops (Rhein-Lahn), Jessica Kampe (Altenkirchen), Julian Stotz (Cochem-Zell), Noel D’Avis (Rhein-Hunsrück) und Paul Lorenz (Bad Kreuznach).

Der Bezirksverband bedankte sich auch bei allen ausgeschiedenen Mitgliedern des bisherigen Vorstands für ihre engagierte Arbeit. Geehrt wurden insbesondere die aus dem Geschäftsführendem Vorstand ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder Simon Solbach (Neuwied), Michelle Pforr (Koblenz) und Jan Scheuren (Mayen-Koblenz). Foto. Nick Falkner