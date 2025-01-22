BENDORF – Nach Verkehrsunfall in Bendorf geflüchtet – Zeugenaufruf

Samstagvormittag, wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hauptstraße, ein abgestellter schwarzer Daimler Benz, auf der rechten Seite beschädigt. Der Verursacher hatte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallörtlichkeit entfernt. Der verursachte Sachschaden wird auf einen unteren vierstelligen Eurobereich beziffert. Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten. Quelle: Polizei