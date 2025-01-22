ALTENKIRCHEN – Wohnungsbrand in Altenkirchen schnell unter Kontrolle

Am Sonntag, 14.06.2026, wurde die Feuerwehr Altenkirchen gegen 17.30 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einem Gebäude nach Altenkirchen im Bereich der Kölner Straße alarmiert. Weitere Meldungen ergaben, dass Mobiliar in einem Wintergarten im 1.Obergeschoss eines Wohnhauses in Brand geraten war. Vorsorglich wurde die Löscheinheit aus Neitersen zur Unterstützung nachgefordert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten alle Bewohner das Gebäude bereits verlassen. Atemschutzgeräteträger brachten das Feuer schnell unter Kontrolle und entfernten das Brandgut aus der Wohnung über den Balkon. Die verrauchten Räumlichkeiten wurden anschließend belüftet. Im Einsatz waren 35 Kräfte der Löschzüge Altenkirchen und Neitersen, die VG-Wehrleitung, der Rettungsdienst und DRK Ortverband Altenkirchen-Hamm sowie die Polizei Altenkirchen. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit unbekannt. VG-Feuerwehr AK-FF – Foto: Wollny