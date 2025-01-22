BENDORF – Nach Verkehrsunfall geflüchtet – Zeugenaufruf

Donnerstag, 18.06.2026, im Zeitraum zwischen 18:30 Uhr und 19:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hauptstraße, ein blauer BMW beschädigt. Der Unfallverursacher hat sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle entfernt. Der verursachte Sachschaden wird auf einen unteren dreistelligen Eurobereich beziffert. Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten. Quelle: Polizei