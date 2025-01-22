BAD MARIENBERG – Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in Bad Marienberg

Im Zeitraum zwischen 07. Oktober 2025, 14:45 Uhr, und 10. Oktober 2025, 08:00 Uhr, nutzten Unbekannte die Urlaubsabwesenheit der Hausbewohner eines Einfamilienhauses in der Eichendorffstraße in Bad Marienberg aus. Die Täter gelangten gewaltsam in das Objekt und suchten offenkundig nach Bargeld und Schmuck. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Hachenburg (02662/9558 – 0 oder pihachenburg@polizei.rlp.de) zu melden. Quelle Polizei