ALTENKIRCHEN – Einladung zum Benefizkonzert am 29. Oktober 2025 in die Stadthalle Altenkirchen

ALTENKIRCHEN – Einladung zum Benefizkonzert am 29. Oktober 2025

Die Altenkirchener Schützengesellschaft 1845 e.V. lässt ihr Jubiläumsjahr ausklingen. Ein großes Highlight steht aber noch bevor – das Benefizkonzert des Musikkorps der Bundeswehr aus Siegburg am 29. Oktober in der Stadthalle in Altenkirchen. Die Vorbereitungen für das Benefizkonzert laufen auf Hochtouren.

Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Die Karten sind erhältlich beim Autobedarf Weller, bei der AXA Versicherung Guido Franz, im Optik- und Uhrengeschäft Dirk Wick und im Restaurant Im Wiesental.

Königin Julia I. mit König Dominik, der gesamte Vorstand und alle Vereinsmitglieder heißen alle Besucher recht herzlich am 29. Oktober zum Konzert in der Altenkirchener Stadthalle um 19 Uhr herzlich Willkommen. (ljo)