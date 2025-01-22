BAD MARIENBERG – Verkehrsunfallflucht in Bad Marienberg

Freitag, 10.04.2026, 17:22 Uhr, beobachtete eine aufmerksame Zeugin einen Verkehrsunfall in der Westendstraße. Ein weißer Personenkraftwagen Skoda Octavia mit Kölner Kennzeichen touchierte mit seinem Außenspiegel den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand parkenden Lada Vesta und beschädigte ihn. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mit dem abgelesenen Kennzeichen wurden die Ermittlungen aufgenommen. Dennoch können weitere Zeugenhinweis zur flüchtigen Person hilfreich sein und werden an die Polizei Hachenburg unter 02662 95580n erbeten. Die verantwortliche Person hat mit einem Strafverfahren wegen Unfallflucht zu rechnen. Quelle: Polizei