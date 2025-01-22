ALTENKIRCHEN-LINDLAR – Mit den Landfrauen auf Gartentour

Die Landfrauen im Bezirk Altenkirchen fahren am 30.05.2026 nach Lindlar zum Besuch des Gartenmarktes „Jrön und Gedön“ im LVR-Freilichtmuseum. In der idyllischen Kulisse gibt es neben ausgefallenen Verkaufsständen alles Mögliche rund um das Thema Garten. Anschließend besuchen die Landfrauen den Garten Ulbrich in Solingen. Auf 8000 qm befinden sich 13 „Gartenzimmer“, alle gestaltet nach bestimmten Themen. Nach einer Führung gibt es Kaffee und Kuchen. Information und Anmeldung bei Uta Räder Tel.: 0151/50766877