BAD MARIENBERG – Schwerer Verkehrsunfall in Bad Marienberg, auf der L 293 – eine Person schwer verletzt

Freitag, 19.06.26, um 19:00 Uhr ereignete sich an der Einmündung L 293/Marienberger Straße in Bad Marienberg ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 42jähriger PKW-Fahrer befuhr die Marienberger Straße aus Richtung Stadtteil Langenbach kommend und beabsichtigte, auf die L 293 einzubiegen, missachtete aber die Vorfahrt eines die L 293 aus Richtung Unnau befahrenden 61jährigen PKW-Fahrers. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider PKW. Der 42jährige sowie dessen Beifahrerin wurden leicht verletzt, der 61jährige PKW-Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Die Verletzten wurden Krankenhäusern zugeführt. Im Einsatz waren neben der Polizei auch 30 Wehrleute der FFW Bad Marienberg sowie drei Rettungsfahrzeuge. Es entstand ein Gesamtsachschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Quelle: Polizei