ALTENKIRCHEN – Neue Fortbildung für Ehrenamtliche im Haus Felsenkeller.

„Rechtssicheres Handeln im Datenschutz | Tagesfortbildung für Vereine“ ist der Titel und das Thema ist weit bekannt. Nun kann man sich hier vor Ort solides Grundwissen aneignen. Man ignoriert es weitestgehend und unterschreibt hier und da, ohne richtig gelesen zu haben. So handhaben viele den Datenschutz und wenn man will, kann man das als Privatperson auch tun. Aber leider nicht, wenn Ihr Verantwortung in einem Verein tragt.

Nicht nur Unternehmen, Behörden und Institutionen sind verpflichtet, die gesetzlichen Regelungen umzusetzen, sondern auch alle Vereine. Angefangen beim Mitgliedsantrag über Einladungen zu Veranstaltungen oder Mitgliederversammlungen bis hin zum Internetauftritt eines Vereins – personenbezogene Daten werden überall verarbeitet. Nicht nur diese personenbezogenen Daten, sondern z.B. Ergebnislisten von Wettkämpfen und auch Beschäftigungsdaten liegen in Vereinen vor. Intern, aber auch bei Veröffentlichung von Mitgliederfotos oder auf der Vereinswebsite, sollte man wissen, was man darf und was nicht.

Vereine, die das Thema Datenschutz bislang vernachlässigt haben, haben viel nachzuholen. Ziel dieses Tagesseminars ist es, das Wissen darüber zu vermitteln, damit die Teilnehmenden in Zukunft rechtssicher handeln können. Und das ohne zu viel Aufwand oder große Kosten für Beratung. Man erlangt Grundlagenwissen über rechtliche Rahmenbedingungen, Handlungsmöglichkeiten zur Verbesserung der eigenen Vereinsarbeit. Und da der Referent im Bereich der rechtlichen Themen mittlerweile ein alter Bekannter ist, sichert das Bildungsteam im Felsenkeller zu, dass es unterhaltsam wird und nicht zu trocken. Es gibt mit Michael Röcken neben Theorie und praktisch anschaulicher Wissensvermittlung auch immer etwas zu lachen.

In Kooperation mit der Heinrich Böll Stiftung Rheinland-Pfalz und der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld ist diese Fortbildung am 11. Jule von 10 bis 17 Uhr für den Betrag von 10 € möglich. Sie findet zentral in der Stadt – im Theodor Maas Haus – statt. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.