BAD HÖNNINGEN – Sachbeschädigung an Pkw in Bad Hönningen, in der Bahnhofstraße

Montag, 15. September 2025, in der Zeit zwischen 08:00 und 09:15 Uhr, wurde ein am Bahnhof in Bad Hönningen abgestellter Pkw beschädigt. Durch Unbekannte wurde die komplette linke Fahrzeugseite verkratzt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten. Quelle Polizei