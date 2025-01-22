ALTENKIRCHEN – „Florever“ – neuer Kurs der Landfrauen

Mit der Floristin Birgit Deger vom Blumenladen „Pusteblume“ in Altenkirchen bieten die Landfrauen im Bezirk Altenkirchen einen Kurs zur Herstellung von Tisch-, Tür- oder Wandobjekten an. Die Objekte entstehen aus natürlichen, herbstlichen Materialien, wobei die Materialien selbst mitgebracht, aber auch erworben werden können.

Der Kurs findet statt am Dienstag, den 14.10.2025, um 14:00 Uhr in der Eventscheune in Dieperzen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung bis 05.10.2025 bei Iris Asbach Tel.: 0160 94487041