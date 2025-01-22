BACHENBERG – Verkehrsunfall auf der K 37 bei Bachenberg

Montag, 11.05.2026, ereignete sich gegen 16:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 37, zwischen den Ortschaften Bachenberg und Hilgenroth. Dabei kam ein mit vier Personen besetzter Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte seitlich in die Straßenböschung. Zwei Insassen mussten durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden. Es befanden sich neben der Polizei zahlreiche Kräfte der Feuerwehr und des Deutschen Roten Kreuzes vor Ort, ebenfalls kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Quelle: Polizei