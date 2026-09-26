Auto im Hachenburger Parkhaus aufgebrochen – Schaden im vierstelligen Bereich

Hachenburg. Unbekannte haben im Parkhaus am Alexanderring ein geparktes Auto aufgebrochen und Gegenstände aus dem Fahrzeug gestohlen. Dazu schlugen sie die Scheibe der Beifahrertür ein. Der entstandene Schaden liegt nach Angaben der Polizei im mittleren vierstelligen Bereich. Nun werden Zeugen gesucht.

Die Tat ereignete sich zwischen Samstagnachmittag (24. Oktober), 16.30 Uhr, und Montagmorgen (26. Oktober), 8 Uhr. Wann genau die Täter zuschlugen, ist bislang nicht bekannt.

Welche Gegenstände aus dem Wagen entwendet wurden, geht aus der Mitteilung der Polizeiinspektion Hachenburg nicht hervor. Auch zur Zahl der beteiligten Personen gibt es bisher keine Angaben.

Parkhaus wird videoüberwacht

Eine Besonderheit des Tatorts: Das Parkhaus Alexanderring ist nach Angaben der örtlichen Tourismusinformation videoüberwacht. Ob Aufnahmen von dem Vorfall existieren oder für die Ermittlungen genutzt werden können, ist derzeit nicht bekannt.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektion Hachenburg ermittelt und sucht Menschen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Parkhaus oder dessen unmittelbarer Umgebung gemacht haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02662 / 9558-0 entgegen.

Quellen: Polizeidirektion Montabaur, Polizeimeldung vom 26. Oktober 2026; Hachenburger Westerwald Tourismusinformation.