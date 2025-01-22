ANDERNACH – Vollbrand eines Linienbusses ohne Fahrgäste in Andernach

Freitag, den 10.04.2026, gegen 14:45 Uhr wurde von der Leitstelle Montabaur über den Brand eines Linienbusses im Kräwerweg in Andernach informiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr befand sich der Bus in Vollbrand. Durch Kräfte der Feuerwehr Andernach wurde der Brand gelöscht. Im Rahmen der Löscharbeiten kam es zur Sperrung des Kräwerwegs, sowie zu weiteren Verkehrsbeeinträchtigungen der umliegenden Straßen. Im Bus befanden sich neben dem Busfahrer keine weiteren Fahrgäste. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf ca. 200.000 Euro geschätzt. Grund des Brandes war wohl ein technischer Defekt im Bereich des Motors. Quelle: Polizei