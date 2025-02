ANDERNACH – Unfallgeschehen St. Thomaser Hohl, in Andernach – Fahrzeugführer prallt in geparkten PKW

Am 26. Februar 2025, kam es im Bereich St. Thomaser Hohl in Andernach zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der verantwortliche Fahrzeugführer befuhr die Straße St. Thomaser Hohl in Fahrtrichtung Werftstraße, wo er aus nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem geparkten PKW kollidierte. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden die drei Fahrzeuginsassen des verursachenden PKW leicht verletzt. Der geparkte PKW überschlug sich durch den Aufprall und blieb auf der Seite neben der Fahrbahn liegen. Durch die Unfallaufnahme sowie die anschließenden Bergungsarbeiten musste die Straße St. Thomaser Hohl kurzzeitig gesperrt werden. Quelle: Polizei