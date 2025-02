ALTENKIRCHEN – Sehen, Erleben, Verstehen, Spaß und Geschichte – Die Stadtführer von Altenkirchen präsentieren ihr Führungsprogramm 2025 durch die Kreisstadt.

Es werden Führungen angeboten, die dem Interesse der Vorjahre gerecht werden sollen. Die gefragtesten Führungen sind nach wie vor die Touren mit dem „Aalekärjer Nachswächder“ Günter Imhäuser, die am 14. März ab 18 Uhr, 13. Juni ab 21 Uhr, 12. September ab 19.30 Uhr und 12. Dezember ab 18 Uhr jeweils Freitag am Schlossplatz beginnen.

Die Geschichte und Geschichten der Altenkirchner Kirchen werden mit der Stadtführerin Christine Grabowsky am 22. März, 24. Mai, 26. Juli und 27. September jeweils samstags um 15 Uhr ab der ev. Christus Kirche gestartet.

Die Stadt vom Kirchendorf zur Kreisstadt erläutert Stadtführer Alexander Schürt am 6. April und 7. September immer sonntags ab 14 Uhr. Start ist hier der Schlossplatz.

Um die Stadt Altenkirchen als ehemalige Eisenbahner Hochburg zu erläutern, startet Alexander Schürt neue Führungen unter dem Motto „Mit Volldampf durch Altenkirchen“ Sonntag, den 18. Mai und Sonntag, 12. Oktober jeweils ab 14 Uhr am Bahnhofsvorpatz.

Ebenfalls als neue Führung wird sich Cornelia Schneider den Stadtgeschichten Altenkirchens widmen. Diese Führungen beginnen sonntags ab 18 Uhr am 27. April und 24. August sowie 5. Oktober ab 14 Uhr am Schlossplatz. Eine besondere Führung, die die Spuren jüdischen Lebens in Altenkirchen verfolgen wird, startet Sonntag, 9 November um 15 Uhr am Schlossplatz.

Die Kosten sind mit 5€/Person- Kinder unter 12 Jahre kostenfrei- wieder moderat angesetzt. Die Dauer jeder Führung mit eineinhalb Stunden und eine Begrenzung auf 20 Personen soll zu nicht überfrachteten Infos beitragen. Zusätzlich zu den Terminen können auf Anfrage bei der Tourist Info der Verbandsgemeindeverwaltung, im Stadtbüro der Stadt Altenkirchen und bei den jeweiligen Stadtführern eigene Termin vereinbart werden. Entsprechende Infos entnehmen Sie bitte aus der nachfolgen Seite der Stadtführungen. https://www.altenkirchen.de/einkauf-freizeit/stadtfuehrungen/

Der neu gestallte Flyer ist einsehbar unter https://www.altenkirchen.de/fileadmin/user_upload/Einkauf_und_Freizeit/Stadtf%C3%BChrungen/flyer_stadtfuehrung_ak_2025_ok_web.pdf