ALTENKIRCHEN – „Weil’s jetzt gilt“-Tour – CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder kommt nach Altenkirchen – Einladung an alle Bürgerinnen und Bürger

Im Rahmen seiner landesweiten „Weil’s jetzt gilt“-Tour kommt der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl am 22. März, Gordon Schnieder, am Mittwoch, 26. Februar 2026, um 20.00 Uhr in die Stadthalle Altenkirchen. Zu der Veranstaltung sind ausdrücklich alle interessierten Bürgerinnen und Bürger der Region eingeladen.

Der CDU-Kreisvorsitzende und Landtagskandidat im Wahlkreis 2, Matthias Reuber, betont die Bedeutung des direkten Austauschs: „Diese Landtagswahl ist eine echte Richtungsentscheidung für Rheinland-Pfalz. Uns ist wichtig, mit möglichst vielen Menschen ins Gespräch zu kommen, zuzuhören und die Anliegen aus der Region direkt aufzunehmen.“

Der Landtagskandidat im Wahlkreis 1, Johannes Behner, ergänzt: „Landespolitik entscheidet sich vor Ort. Was in Mainz beschlossen wird, wirkt direkt im Alltag der Menschen – in den Städten und Gemeinden, in Betrieben, Schulen und überall dort, wo Verantwortung übernommen wird. Deshalb möchten wir unsere politischen Schwerpunkte für die kommenden Jahre vorstellen und mit den Bürgern darüber ins Gespräch kommen.“

Inhaltlich wird es unter anderem um die Stärkung des ländlichen Raums, eine verlässliche Finanzierung der Kommunen, innere Sicherheit, Bildung, Gesundheitsversorgung sowie die Rahmenbedingungen für Wirtschaft und Ehrenamt gehen. Der Abend bietet Raum für Fragen, Diskussion und persönliche Gespräche mit dem CDU-Spitzenkandidaten und beiden Wahlkreiskandidaten.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Zur besseren Planung wird jedoch um eine kurze Rückmeldung per E-Mail an die Kreisgeschäftsstelle der CDU Altenkirchen gebeten (info@cduak.de).

Zur Erleichterung der Anreise und Abreise wird ein Busverkehr angeboten:

– Abfahrt um 18.00 Uhr ab Betzdorf

– Abfahrt um 18.30 Uhr ab Wissen

Ziel ist die Stadthalle Altenkirchen. Nach der Veranstaltung fährt der Bus über Wissen wieder nach Betzdorf. Für die Nutzung des Bustransfers ist eine Anmeldung erforderlich.