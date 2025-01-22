ALTENKIRCHEN – 23-jähriger Fahrzeugführer unter Betäubungsmittelbeeinflussung im Straßenverkehr in Altenkirchen

Am 05.02.2026 gegen 03:15 Uhr führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Altenkirchen auf der Kölner Straße in Altenkirchen eine Verkehrskontrolle mit einem 23-jährigen PKW-Fahrer durch. Während der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung bei ihm. Ein entsprechend durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf harte Betäubungsmittel. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, sowie die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Quelle Polizei