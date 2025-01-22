ALTENKIRCHEN – Weihnachtsfeier der „Alekärjer Geißböck“ im „Davuts In“

Zur Weihnachtsfeier des Fan-Clubs hatte Präsidentin Simone Bettgenhäuser-Gerhardt in das Vereinslokal eingeladen und es erschienen 15 Personen zu einem kleinen Umtrunk mit entsprechendem Buffet, als kleines Dankeschön an die Mitglieder, finanzierte sich der Verzehr aus der Club-Kasse.

Bei lockeren Gesprächen in angenehmer Atmosphäre wurden u.a. die Club-Aktivitäten der nächsten Monate besprochen, vor allem der Besuch einiger FC-Spiele ist geplant, Heim- sowie Auswärtsspiele, für die nun die entsprechenden Karten bestellt werden.

Abendfüllendes Thema war aber die Planung und die Präsentation der zukünftigen Club-Shirts, für die Stefan Grzeschik von der Fa. MBA Solutions aus Troisdorf anwesend war und einige Musterartikel mitgebracht hatte. Mit der dafür notwendigen Freigabe des 1.FC Köln werden nun zeitnah Shirts mit entsprechenden Emblemen für die Mitglieder bestellt.

Als Ehrengast an diesem Abend begrüßten die „Geißböcke“ den 1. Vorsitzenden der ASG Altenkirchen, Karl-Heinz Bachmann. An dieser Stelle wird nochmal an den nächsten Stammtisch-Termin am Mittwoch, dem 07. Januar 2026, um 18.30 Uhr, „Davuts In“, erinnert. Die „Geißböcke wünschen allen ein frohes Fest, einen guten Rutsch und vor allem viel Glück und Gesundheit im neuen Jahr.